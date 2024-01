Väliselt ei ole Modvioni puidust tuulegeneraatori tornil ja selle terasest kolleegidel suurt vahet. Mõlemad on kaetud paksu valge kattega ja tuuliku labad on valmistatud peamiselt fiibrist. Erinevused saavad selgeks alles siis, kui vaadata torni sisse. Seinad on kaetud puhta puiduga, mis meenutab saunaruumi.