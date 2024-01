TEADLANE VASTAB ⟩ Miks on saunas kasulik teada kastepunkti ja millal läheb seal talumatult palavaks?

Kastepunkt on mitmes mõttes oluline näitaja, millele inimesed ei oska sageli tähelepanu pöörata. See on tegelikult alati ka ilmajaama andmetes olemas: Ilmateenistuse lehelt leiab küll vaid temperatuuri ja õhuniiskuse (mille põhjal saab kastepunkti arvutada), aga Maanteeameti teeilmajaamade andmetes on see kenasti kirjas.

Oletame, et väljas on nelikümmend kraadi sooja. Kui kastepunkt on samal ajal kakskümmend või viisteist kraadi, ei tunne te, et õues oleks veel talumatult palav, aga kui õues on 26 kraadi ja kastepunkt on 24, siis võtab naha leemendama ja pikem õues viibimine võib nõrgema tervise korral olla ohtlik.