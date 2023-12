NEW SCIENTIST ⟩ Antropotseen: uue ajastu algus Maa ajaloos võib selguda 2024. aastal

Carletoni ülikooli geoloogiaprofessori Tim Pattersoni juhtimisel võttis teadlaste tiim Kanadas Crawfordi järve põhjasetetest proove, et kindlaks teha, kas inimtegevus on planeedile juba oma jälje jätnud. Nüüd on olemas andmed, et antropotseen võib olla tõesti juba alanud.

Foto: Peter Power / AFP / Scanpix