Vegvisiri tegevjuht Ingvar Pärnamäe kommenteeris Postimehe Teadusportaalile: «Vegvisiri vaates on tegu üliolulise verstapostiga, kuna esimese müügitehinguni jõudmine tõestab, et uudne ja innovatiivne toode, mille üks startup on välja arendanud, on saanud sedavõrd küpseks, et sellise lahenduse eest on valmis keegi maksma. Üldisest maailma julgeolekuolukorrast lähtuvalt on mul ekstra heameel, et meie esimene komplekt läheb justnimelt Ukrainasse.»