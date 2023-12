UUED SAMMUD EPILEPSIARAVIS ⟩ Ketodieedist võib abi olla ka epilepsia vastu

Kuigi olemasolevad tõendid toetavad madala süsivesikute, kõrge rasvasisaldusega ketogeense (keto) dieedi efektiivsust kaalukaotuses, rasvkoe vähenemises, halva kolesteroolitaseme alandamises ja insuliinitundlikkuse parandamises, on see osutunud ka tõhusaks ravimeetodiks lastele, kelle epileptilisi hoogusid ei suudeta kontrollida esmavaliku ravimitega. Antud seisundit nimetatakse refraktaarseks epilepsiaks.

Uuring leidis olulisi muutusi olulistes soole mikrobioomi funktsioonides, mis on seotud rasvhappe oksüdatsiooni ja aminohappe metabolismiga lapspatsientidel, kes järgivad ketodieeti. See viitab sellele, et dieet kujundab soole mikrobioomi soodustamaks mikroobide kooslust, mis metaboliseerivad rasva ja sünteesivad süsivesikuid rasvarikastes, süsivesikurikastes tingimustes. Need omadused säilisid, kui pediaatrilised proovid siirati hiirtele.