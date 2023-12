Unitree B2 kaalub umbes 60 kg ja talle on tehtud olulisi uuendusi oma eelkäija B1ga võrreldes. Sarnaselt B1-ga (mis on endiselt saadaval) on B2 kasutusaladeks tööstusautomaatika, inspekteerimine, päästetööd ja turvapatrull, samuti robootikaharidus.