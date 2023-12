NEW SCIENTIST ⟩ 2024. aasta tuleb kaalulangetajatele appi

2024 tõotab kaalulangetajatele tulla edukas aasta, kuna kaalulangetusravimite varu on suurenemas. Lisaks vanadele on teadlastel plaanis välja töötada ka uusi ravimeid ning seeläbi teha ravimi turustamises muudatusi, et need oleksid inimestele kättsaadavamad.