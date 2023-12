Kanada ajupangas on 3600 aju – mida nendega seal tehakse?

Inimese aju on õrn 1,3 kilogrammine organ ja see on olnud pikka aega teaduse jaoks poolikuks jäänud valdkond. Siiski märgivad viimaste aastate silmapaistvad tehnilised läbimurded molekulaarteaduse kuldajastu algust. Selle edusammu suureks osaks on ajupangad, näiteks Montréalis asuv Douglas-Bell Kanada ajupank (DBCBB), mis asutati 1980. aastal Douglase haiglas.