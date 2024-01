Nüüdse aja rahvastiku kasv ja kahanemine

Ka rahvastikuteadusega vähe kokku puutunud inimestele on üldiselt teada, et ajaloo vältel ei ole sündimus- ja suremuskordajad vähenenud kogu maailmas samal ajal. Vähem teatakse, et kultuuriliselt üsna ühtses Euroopas hakkas sündimus eri piirkondades kahanema suuresti erineval ajal: vahe on olnud isegi ligi 100 aastat. Prantsusmaa provintsides hakkas sündimus vähenema 19. sajandi alguskümnenditel, kuid näiteks Hispaanias, Lõuna-Itaalias, Ida-Soomes ja mõnes Ida-Euroopa riigis alles pärast esimest maalmasõda. Varasemal ajal on Eesti demograafilise ülemineku algus dateeritud 1880. aastatesse, kuid viimase aja uurimuste järgi võis see alata mõni kümnend varem. Üldjuhul kestis varasema sündimuslangusega maades demograafiline üleminek kauem, ent hilisematel alustajatel kulges see kiiremini. Sündimusüleminek on lõppeud siis, kui nn taastetase (üldjuhul 2,1 last) on langenud allapoole sellest määrast, mis võimaldaks pikka aega hoida stabiilset rahvaarvu. Varasemat üleminekut kogenud Euroopa maades juhtus see juba 20. sajandi alguskümnenditel, Eestis kahe maailmasõja vahel.