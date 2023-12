Kosmiline võidujooks Lagrange'i punktidele – loe, millega tegu

Lagrange'i punktid, mis on saanud nime astronoom Joseph-Louis Lagrange'i järgi, on planeetidevahelised punktid, kus kahe taevakeha (näiteks Maa ja Päikese) gravitatsiooniline tõmme tasakaalustab väiksema objekti stabiilseks orbiidil liikumiseks vajaliku tsentrifugaaljõu ja kus väikese massiga keha saab kahe taevakeha suhtes paigal püsida. Selline stabiilsus muudab need ideaalseteks «parkimiskohtadeks» satelliitidele ja teleskoopidele. Kosmoseaparaadid võivad nendes tsoonides püsida pikka aega ilma liigselt kütust kulutamata. Pakkudes samal ajal pidevat vaadet meie planeedile ja selle looduslikule kaaslasele Kuule ning ideaalset punkti Maal toimuvate ilmamuutuste jälgimiseks.