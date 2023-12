PALJU ÕNNE ⟩ MATI KARELSON – põhjalik teerajaja keemias 75

Keemiline eksperiment arvutiprotsessoris

​Laiemaks filosoofiliseks küsimuseks oli mõistagi see, ja on seda jätkuvalt, kas arvutis tehtud kvantmehaanilised arvutused ja nende lahendused on käsitletavad eksperimendina? Karelson on seda meelt, et see on vaieldamatult parim lähendus päris eksperimentidele, mis olemas ja enamgi veel: teades elektronide ja tuumade «asukohti» molekulides on võimalik välja arvutada selliseid omadusi, mida eksperimentaalselt polegi võimalik või veel pole võimalik mõõtagi. Ometi saab selliste arvutiga tehtud «mõõtmiste» tulemusi seostada ühe või teise mõõdetud omadusega ning enamgi: on võimalik lahendama hakata ka teistpidiseid ülesandeid – kui me teame, millise omadusega ainet on meil vaja siis saame neid ühendeid ennustada. See on üks osa molekulaartehnoloogiast, teadusvaldkonnast ja õppesuunast, mida Mati Karelson on Tartu Ülikooli juurde toonud ja neid teadmisi ka edasi andnud. Olgu öeldud, et Karelson oli üks esimesi, kes hakkas kasutama ka neurovõrke kvantkeemiliste probleemide lahendamiseks juba 1990 aastate algul ja eks ikka selleks et ainete struktuuri ja omadusi ennustatavalt siduda. Tänaseks on tehisaru ja suurandmete analüüs muutunud tavapäraseks töövahendiks kõikides teadusvaldkondades.