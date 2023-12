Kuigi tehisaru mudelid on osutunud tõhusaks keemiliste struktuuride tuvastamisel, mis on seotud antimikroobse aktiivsusega, esines teadlastel väljakutse tehisaru “musta kasti” (ing k black box) olemuse tõttu.

Black box ehk «musta kasti» nähtus viitab olukorrale, kus süsteemi või mudeli sisemine toimimine või otsustusprotsessid ei ole läbipaistvad ega kergesti arusaadavad. Tehisaru ja masinõppe kontekstis seostub see eriti mudelitega, mis teevad ennustusi või otsuseid, kuid ei paku selget selgitust selle kohta, kuidas need ennustused või otsused saavutati.

Ühendid paistavad häirivat baktereid, segades nende võimet säilitada elektrokeemilist gradienti rakumembraanide vahel, mis on vajalik mitmete oluliste raku funktsioonide jaoks, sealhulgas ATP (molekulid, mida rakud kasutavad energia salvestamiseks) tootmise võime. Collinsi labori 2020. aastal avastatud antibiootikumikandidaat Halicin töötab sarnase mehhanismiga, kuid on spetsiifiline Gram-negatiivsete bakterite (bakterid, millel on õhukesed rakuseinad) suhtes. MRSA on Gram-positiivne bakter, millel on paksemad rakuseinad.