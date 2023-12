Teadusajakirjas Nature Chemical Biology avaldatud uuring rõhutab nende ühendite efektiivsust metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus (MRSA) hävitamisel nii laboritingimustes kui ka hiiremudelites, mis näitab olulist potentsiaali ravimite arendamiseks. Lisaks näitavad need ühendid minimaalset toksilisust inimrakkude suhtes, mis muudab nad paljulubavateks kandidaatideks edasiseks farmaatsiauuringuks.

Uuringu uudsus seisneb selles, et teadlased suutsid lahti harutada tehisaru mudeli poolt kasutatava teabe, et ennustada antibiootikumide tõhusust. See uus teadmine mitte ainult ei täienda arusaamist kaasatud mehhanismidest, vaid annab ka aluse paremate ravimite kavandamiseks lisaks nendele, mida mudel algselt tuvastas.