Teadusajakirjas Nature Communications avaldatud uuringu tulemusena avastati kalle sisetuuma ja vahevöö vahel, mis on vaid 0,17 kraadi. See viitab sellele, et Maa sisetuum on tihedam põhjapoolkeral – veider nähtus, millest oleme saanud aimu tänu seismoloogilistele andmetele.