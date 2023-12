Põhipildil oleva tähe, mis valmistus plahvatama, sai pildile James Webbi kosmoseteleskoop. Täht sai nimeks WR 124 ja see on Päikesest umbes 30 korda raskem.

Kui suurte tähtede tuumas olev vesinik saab otsa, hakkavad nad selle asemel sulatama raskemaid elemente. See termotuumasüntees tekitab võimsaid plahvatusi, mis puhub välja tuuleiile, mille kiirus ulatub miljoni kilomeetrini tunnis. Kui need võimsad tuuled eemaldavad tähe välimised kihid, muutub see Wolf-Rayet täheks.