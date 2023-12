Maa on küll praegu kaetud ookeanide ja sobiliku atmosfääriga, kuid siinsamas lähedal asuv Veenus on täiesti steriilne kollakas kera, mis pole elu jaoks üldse külalislahke. Genfi ülikooli (UNIGE) astronoomide ja riikliku teadusuuringute kompetentsikeskuse NCCR PlanetS liikmetest koosnev meeskond on Pariisi ja Bordeaux CNRS-keskuste laborite toel saavutanud maailma esimese tulemuse keskkondade terviku simuleerimisel. Kasvuhoonegaaside tekkimise protsessi jälgimisega jõuti olukorda, kus võib muuta planeedi kliima idüllilisest ja eluks ideaalsest rohkem kui karmiks ja vaenulikuks.