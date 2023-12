Uuel aastal algaval 74 teadusprojektil on kasutada 12,4 miljonit

Hindamisnõukogu esimehe Anu Noorma sõnul on viimasel kolmel aastal oluliselt suurendatud uurimistoetusteks eraldatud eelarvet. «See on võimaldanud siluda paljudele teadlastele muret valmistanud suurt tsüklilisust rahastuses. Stabiilsem ja suurem iga-aastane rahastus peaks andma teadlastele paremad tingimused keskenduda uurimistööle,» ütles Noorma.

Taotlusvooru keskmine edukuse määr on 22 protsenti, mis on suurem kui oli eelmisel aastal, kui see oli 20 protsenti. Koos juba käimasolevate projektidega on uurimistoetuste maht tõusnud 59 miljoni euroni aastas ja on seega suurim evalveeritud teadusasutustes otsest teadustööd rahastav riiklik instrument.