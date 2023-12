Komoseteleskoop Euclid kaardistab universumi geomeetriat

Universumi geomeetria ja probleemid Hubble’i parameetriga

Euclidi kosmosemissioon on saanud nime geomeetria isa, Vana-Kreeka matemaatiku Eukleidese järgi. See nimi on paslik, sest aine jaotuse kaardistamine universumis võimaldab mõõta aegruumi geomeetriat. Selle lause lahtimõtestamiseks tuleb vaadata Einsteini üldrelatiivsusteeoriat, mis ühendab aja ja ruumi terviklikuks aegruumiks ja mille järgi on gravitatsioon aegruumi kõveruse ilming. Kuna gravitatsiooni allikaks on massiivsed kehad, on aine jaotus ja aegruumi geomeetria omavahel tihedalt seotud. Kasutades tuntud füüsikateoreetiku John Wheeleri sõnu: „Aine ütleb ruumile, kuidas kõverduda, ja kõver aegruum ainele, kuidas liikuda.“ Einsteini gravitatsiooniteooriast järeldub, et aegruum on dünaamiline ja muutuv. Nähtava universumi suurimates mastaapides avaldub see muutlikkus ruumi paisumisena.