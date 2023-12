Viru-Nigulas paljastus maantee alt ammune matmis- ja asulakoht

Kui ma 6. oktoobri hommikul Viru-Nigulasse jõuan, on kirikaia ääres aedikutega eraldatud teelõik, mis on mitmekümne meetri pikkuselt lahti kaevatud. Eelnevate nädalate jooksul on siit välja tulnud suisa 11. sajandist ehk muinasajast pärit leide ning vanimana üks 13. sajandist pärinev matus. Peale arvukate matuste on pinnasest paljastunud mitme vana ehitise jäänused.