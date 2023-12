MASINATE ÜLEMVÕIM ⟩ Kas kunstmõistus teab meist kõike ja tõuseb võimule?

Aasta tagasi kerkis ootamatult kes teab kust idufirma laborist esile ja jõudis maailma lehtede esiküljeuudistesse osav vestlusrobot ChatGPT. Inimesed said teada, kui lihtne on suurte andmehulkade põhjal iga järgmist sõna ennustades rääkida soravat juttu mistahes teemal ning anda usutavaid vastuseid, mille oleks kirjutanud justkui inimene. On see tõesti kaua kardetud masinate ülemvõimu koidik või on tehismõistusel inimese tasemeni ikka veel pikk tee minna?