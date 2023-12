KEELETRENDID ⟩ Tänavu mõtlesid eestlased kõige rohkem tehisarule ja päkapikkudele

Eesti Keele Instituut (EKI) hoiab vastavate digitööriistade abil juba kümnendat aastat järjepidevalt silma peal sellel, milline on veebitekstides esinev eesti keel ja kuidas see areneb.

«Elektroonilises vormis tekstid on juba ammu ületanud trükitud tekstide mahu. Elektroonilise kuju jälgitavus ja mõõdetavus tähendab ühtlasi, et enneolematult hästi on võimalik kätt pulsil hoida sellel, millest ja kuidas eestlased räägivad, milline on elav eesti keel,» selgitas EKI vanemarvutileksikograaf Kristina Koppel.