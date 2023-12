TEADLANE VASTAB ⟩ Mis on «must jää» ja miks veetorud külmuvad just ilma soojenedes?

Ohtlik jääkirme tekib tavaliselt nullilähedaste temperatuuride juures ning temperatuuri järsul langemisel. Oht musta jää tekkeks on siis, kui udu, hall või vihm langeb teepinnale, mille temperatuur on alla nulli. Kui õhus on paks udu ning kraad näitab «pluss nulli», on üsna kindel, et must jää on kohal.