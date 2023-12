Madis Metsis: Geenivaramu probleemid on päris ja molekulid on nii suured, et nende tagant inimene ei kipu välja paistma

Geenivaramusse on kulutatud oluliselt enam, kui sealt tagasi on saadud. Seni kerkinud probleemipüstitusi peab molekulaarbioloog ning Geenivaramu üks asutajatest Madis Metsis igati õigustatuks ning ütleb, et veel enne, kui sünnib ettevõte, mis hakkab Eesti geeniandmeid kasutama ja võimalik, et nendega ka kaupa tegema, peab asjad hoolikalt läbi arutama ja arvutama.