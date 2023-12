NEW SCIENTIST ⟩ Mees, kelle keskaegne maailmakaart tegi kartograafiast teaduse

550 aasta eest munk Fra Mauro poolt loodud kaar oli sajandeid suuresti tähelepanuta jäänud - kahetsusväärne olukord arvestades, et see kujutab täpsust, mis varasematel kaartidel puudus. Kui teos ümber pöörata (Mauro asetas lõuna üles) saame aru, et tegemist on Aafrika ja Euraasia kaardiga.