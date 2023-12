Tänaseks on uurimisel ilmnenud veel üks süüdlane - Pasteurella bakter. Pasteurella sarnaneb tüvega, mida nimetatakse Bisgaard taxon 45-ks. Siiani on seda seostatud teistel metsloomadel leivivate nakkuhaigustega, kuid ei ole tuvastatud, et see tapaks Aafrika elevante.