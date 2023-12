Suled räägivad: mitmekesisemas metsas on jõudsamad linnud

Kasvuvöötide laiust selgitasid kõige paremini metsa struktuur ja valdav puuliik – mida keerukam struktuur, seda laiemad olid vöödid sulgedel pöögi enamusega metsas. Tähele tasub panna, et tamme- ja paplimetsas elavate lindude sulevööte metsa struktuur ei mõjutanud ning pöögimetsas vöödi laius sealsetest rohttaimedest ja surnud puidust ei sõltunud.

Tõenäosus, et sabasulel on üks või rohkem kitsast kasvuvööti, mis on märk viletsast linnust või tema eluolust, oli lihtsama struktuuriga metsas 2,82 korda suurem; ka vähema rohttaimestikuga metsas oli 2,19 korda suurema tõenäosusega sulgedel kitsaid kasvuvööte.

Pöögimets ei ole rasvatihasele hea toitumiskoht, sest seal on vähe röövikuid; röövikurohkus sõltub aga metsa struktuurist – mida mitmekesisem, seda rohkem neid on. Tammemetsas on oluliselt rohkem putukaid ja seega rohkem sobilikku toitu, mistõttu on isegi kesise struktuuriga tammikus linnul võimalus piisavalt toitu leida. Sulgede kasvukiirusest lähtuvalt peaks linnusõbralik metsandus püüdlema struktuurilt mitmekesisema puistu poole – raieringi pikendamine on selleks lihtsaim viis, sest just vana mets on mitmekesisema struktuuriga.

Paraku on tänapäevases metsamajandamises vastuolu – pöögimets, mis toetab suuremat liigirikkust, on 100–170 aastane, kuid praegune raiering selles on alla saja aasta. Olukorda aitaks parandada üksikute vanade puude säilitamine majandusmetsas. Kusjuures sama tingimust on täheldatud ka samblike puhul Eestis.

Teadmine, et kõrgema ja keerukama võrastiku ning taimestikuga metsa linnustik on mitmekesisem, on olemas juba üle poole sajandi, kuid uudne on uuringus rasvatihase sulgede kasvukiiruse põhjal tehtud järeldus, et metsa struktuur mõjutab isendeid ka liigisiseselt. Samuti vihjavad tulemused, et kuna mitmekesisem mets on vastupidavam kliimamuutustele, on seda ka seal elavad loomad.

Uuringu autorid rõhutavad, et rohkem on vaja liigipõhiseid, metsaliikide seisundile keskenduvaid uuringuid – nende kaudu saab anda soovitusi nii majandajale kui ka poliitikule ning muuta vajadusel metsanduspraktikat metsa mitmekesisuse ja ökoloogilise rolli säilimiseks.