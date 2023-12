PERSONAALMEDITSIINI VÕLUD JA VALUD ⟩ Kas geneetilised ravimeetodid toovad tervisele kasu või kahju?

Aastatel 1990-2003 osalesid tuhanded teadlased üle maailma Inimese Genoomi Projektis (ing k Humane Genome Project). Üheskoos õnnestus neil kaardistada kogu inimese genoom. Seeläbi on saanud võimalikuks üksikisikute geneetiliste variatsioonide avaldamine. Mõned sellised variatsioonid on seotud suurenenud riskiga haigestuda teatud haigustesse ja mõnel juhul on võimalik kindlaks teha, kas soovitatud ravist on konkreetsele patsiendile kasu. See on tekitanud huvi täppismeditsiini vastu, mida nimetatakse ka personaalmeditsiiniks.