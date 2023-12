NEW SCIENTIST ⟩ Maailmalõpp võib edasi lükkuda: vihjed kosmosest annavad elulootust

Miljardite aastate pärast hakkab meie kodutäht kustuma, kuid veel enne kokku tõmbumist paisub see punaseks hiiglaseks. Sel ajal peaksime siit lahkuma, aga kuhu? Teadlastel on sellele küsimusele juba vastused olemas.

Me kõik teame, et päike kustub teadlaste arvates viie miljardi aasta pärast ning planeet Maa hukkub selle käigus. Healoomuline soojendav täht muutub hiiglaslikuks, sadu kordi suuremaks kui praegu. Selle käigus peaksid hävima kõik sisemise ringi planeedid, sealhulgas meie oma. Kuid kosmosel on meile lootusrikkaid vihjeid parema tuleviku kohta.