PÖÖRANE AVASTUS ⟩ Itaaliast leiti suure tõenäosusega kiviaegse kaubalaeva jäänukid

Wreckwatch ajakirja toimetaja Sean Kingsley rääkis Newsweekile, et neoliitikumi ajastu laevavraki leidmine on tähtis avastus: «Kui me peaks lasti ja meeskonna isikliku vara vrakist leidma, kuuluks avastus kõigi aegade viie parima veealuse leiu hulka. Praegu on otsus veel langetamata, kas see vrakk on päriselt kiviajast pärit.»