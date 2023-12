Maailmakuulsa Merriam-Websteri sõnaraamatu 2023. aasta sõnaks valiti «autentne» ( authentic ) – just selle sõna otsingud näitasid 2023. aastal suurt kasvu, mis on ajendatud tehisintellekti teemadest aj ehtsuse kontrollimise vajadusest.

Autentsel on Merriam-Websteri järgi mitmeid tähendusi, sealhulgas «mitte vale ega imitatsioon», mis on ka tõelise ja tegeliku sünonüüm; autentsust on samas raske määratleda ja selle üle arutleda – nendel kahel põhjusel saadab see mõiste inimesi sõnaraamatu poole pöörduma.