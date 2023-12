Teadlased võtsid ette kolm erinevat süsiniku ja lämmastiku ühendit, mille äärmuslikul kuumusel ja suure rõhu all töötlemisel saadakse tulemuseks uus ülitugev materjal.

Neid süsiniku -ja lämmastikuühendeid töödeldi rõhu all 70–135 gigapaskalit, mis on umbes miljon korda suurem kui rõhk meie atmosfääris. Kuumutades neid samal ajal üle pooleteise tuhande Celsiuse kraadises kuumuses. Mis vastab tuhandete kilomeetrite sügavusel maakoore all valitsevatele tingimustele.