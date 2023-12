Prantsusmaa riikliku teadusuuringute keskuse professor Jacques Pironon peab seda õnnelikuks juhuseks. Selline leid on eriti väärtuslik, kuna vesinik võib tulevikus globaalse majanduse süsinikuneutraalsuse suunas liikumisel olla keskse tähtsusega. Vesinik süsinikku õhku ei paiska, kui seda kasutatakse kütusena või tööstuslikes protsessides.



​Ühe massiühiku kohta sisaldab vesinik energiat (36 kWh/kg) üle kahe korra rohkem, kui maagaas ja üle kolme korra rohkem, kui diiselkütus. Gaasina on see aga ülikerge ning kütusena kasutamiseks peaks see olema suure rõhu all või sootuks veeldatud. Vesinikku saaks kasutada ka ammoniaagina, kus üks lämmastikuaatom on seotud kolme vesinikuaatomiga. Vesiniku eeliseks kütusena on see, et selle põlemisel tekkib vaid veeaur ja mitte kliimat muutev süsihappegaas.