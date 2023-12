NEW SCIENTIST ⟩ Kas vanematel inimestel on tervislik olla veidi ülekaaluline?

Kuigi avalikkusele suunatud juhend ei maini kehamassiindeksit (KMI), mis jagab kellegi kaalu kilogrammides nende pikkuse ruuduga meetrites, viitab toetusmaterjali aruanne uuringutele, mille kohaselt on vanemate inimeste optimaalne BMI umbes 25 kuni 30 kg/m2. See erineb enamikust soovitustest, mis soovitavad täiskasvanutel igas vanuses püüelda KMI vahemikku 18,5 kuni 25.

«Ma arvan, et vanemad inimesed ei keskendu eriti oma KMI-le, kuid tervishoiutöötajad võivad selle suhtes veidi nõudlikumad olla,» ütleb Alison Smith BDA-st. «Pole ebatavaline näha, et 80ndates eluaastates inimestel, kelle KMI on 28, kästakse kaalust alla võtta.»