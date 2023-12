NEW SCIENTIST ⟩ Kas lääne tsivilisatsioon on oma allakäigu koidikul?

Vana-Egiptus, Rooma impeerium, maiad, Hiina Qingi dünastia – kõik need iidsed tsivilisatsioonid särasid omal ajal eredalt. Kuid alati järgnes neile hiilgeaegadele kokkuvarisemine. See näib olevat iga kultuuri vältimatu trajektoor. Veelgi enam, näib, et lääne tsivilisatsiooni võib praegu tabada just samasugune saatus.