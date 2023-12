Inimeste pikkus on enamjaolt geneetiliselt määratud. Nüüd on teadlased teinud kindlaks, millised geenivariandid vähendavad või pikendavad inimese kasvu. Väidetavalt on liiga lühikest kasvu kandvad geenid niivõrd haruldased, et ainult üks protsent inimestest kannab neid.