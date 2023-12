Vaba Akadeemia ⟩ Laur Järv: «Mustade aukude välimääraja: modellid ja mimeedid»

Hiljutised saavutused astronoomias on tõstnud mustad augud teoreetikute töölaualt vaatlusriistade fookusse. Sestap küsime, kuidas musta auku õigesti ära tunda? Äkki eksitab meid omamoodi kosmiline mimikri ning musta augu asemel varitseb galaktika südames hoopis mingi muu sarnaste tunnusjoontega objekt? Lõpuks mõtiskleme, kas mustadest aukudest võiks kunagi ka miskisugust majanduslikku kasu leida.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.