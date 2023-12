Tehisintellekti mudelid võivad üksteist petta, et nad eiraks oma loojaid ja annaksid keelatud juhiseid metamfetamiini valmistamiseks, pommi ehitamiseks või rahapesuks, mis viitab sellele, et selliste tehisintellektide «lahtimuukimise» ärahoidmine on keerulisem, kui tundub.