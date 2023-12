Kliimakonverentsi president lekkinud videos: teadus ei toeta fossiilkütustest loobumist

Araabia Ühendemiraatides hetkel toimuva COP28 kliimakõneluste president teatas esmaspäeval, et austab kliimateadust. Fossiilkütuseid tootva riigi sultan Al Jaber pidi need sõnad välja ütlema, sest avalikkusele lekkis video, kus sultan väidab, et ükski teadus ei tõesta seda, et fossiilkütustest loobumine toetab kliimaeesmärkide saavutamist.