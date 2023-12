Teadlased räägivad, et suure võimalusega on nad leidnud universumi kõige esimeste supernoovade jäänused. See tähendab, et me oleme leidnud kõige varasemate tähtede keemilised sõrmejäljed ja protsessi alguse, mis lõi peaaegu kõik perioodilisuse tabeli elemendid ja meid moodustava «tähetolmu».