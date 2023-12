NEW SCIENTIST ⟩ Mis on pika Covidi saladus?

See on halb uudis. Kuid umbes neli aastat pärast esimeste haigusjuhtumite ilmnemist koguneb pika Covid põhjuste kohta järjest enam tõendeid, mis avab tee uutele ravimitele. Mitmed raviviiside uuringud on käimas ja osad on juba näidanud paljulubavaid tulemusi. Selge on ka see, et inimestel on pikaajaliste Covidi sümptomite osas suured erinevused, seega on selle seisundi ravimine personaliseeritud meditsiini harjutus: ükski lähenemisviis ei tööta kõigi jaoks.