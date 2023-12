Uuringu autorite sõnul võis see omadus lennuvõimetutel lindudel areneda selleks, et pidevalt valvel püsida. Teadlased väitsid, et vastupidiselt varasematele eeldustele võivad nende tulemused näidata, et unest saadav kasu on vähemalt mõne ligi puhul kuhjuv.