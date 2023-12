ÜRO peasekretär: kõigi fossiilsete kütuste kasutamine tuleb lõpetada

«Me ei saa põlevat planeeti fossiilkütustega kustutada. Peame kiirendama õiglast üleminekut taastuvenergiale. Teadlased on üksmeelel - soojenemise piiramine alla 1,5°C on võimalik vaid siis, kui me lõpetame kõigi fossiilsete kütuste põletamise. Mitte ei vähenda nende kasutamist, vaid lõpetame järkjärguliselt, mõistliku ajaraami sees,» sõnas Guterres.