ÄMBLIKMEHE SÜND? ⟩ Briti mehe väitel munes ämblik talle naha alla – on see tõepoolest võimalik?

Mees, kelle nimi on Colin Blake, rääkis oma loo esmalt BBC Radio Scotlandi raadiosaatele Drivetime. Tema ja ta naine tähistasid oma 35. pulma-aastapäeva Prantsusmaa kruiisil, kui tema suur varvas järsku üleöö üles paiste läks. Talle tuli meelde, et teda oli keegi hammustanud kui ta Marseille's oma naisega õues einestas. Blake külastas kruiisilaeva arste, kes väidetavalt ütlesid talle, et turse põhjustas huntämblik.