UURING ⟩ Aktiivne internetikasutus pikendab üle 50-aastastel eluiga

Teadustöö tõi välja seoseid Interneti kasutamise ja parema tervise vahel. Selgus, et palju vähem terviseprobleeme on just Interneti kasutajatel.

Analüüs näitas, et need, kes on digimaailmaga rohkem seotud, kannatavad vähem diabeedi, insuldi ja teiste tõsiste terviseprobleemide all. Eriti tugev oli see seos Euroopas, kus vanemad Interneti kasutajad näitasid märkimisväärselt madalamat riski haigestuda südame- ja ainevahetushaigustesse ning isegi madalamat surmariski.

Rohkem kui lihtsalt surfamine veebis

Mis teeb siis Interneti kasutamise nii kasulikuks?

Uuringu autorid viitavad mitmele tegurile: vähenenud depressioon, parem sotsiaalne sidusus ning ligipääs tervise alasele infole. Interneti kasutamine aitab eakatel inimestel olla ühiskonnas aktiivsemad, mis omakorda toetab nende vaimset ja füüsilist heaolu.

Tasakaal on tervise võti

Kuigi uuringu tulemused on lootustandvad, on teadlaste sõnul oluline meeles pidada, et interneti kasutamine võib teatud vanuserühmades ja sotsiaalmajandusliku taustaga inimestel kaasa tuua ka riske, nagu suurenenud internetisõltuvus ja istuv eluviis.

Seega on tasakaalustatud ja teadlik lähenemine Interneti kasutamisele väga oluline.

Uued võimalused tervisepoliitikas

See avastus avab samuti uusi uksi tervisepoliitika ja vanemaealiste tervise edendamise osas.

Tervisetöötajad ja poliitikakujundajad peaksid uuringu läbiviijate arvates arvestama Interneti kasutamise potentsiaali vanemaealiste tervise parandamisel, samas hoiatades võimalike internetikasutamisega kaasnevate riskide eest.