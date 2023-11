Tehisintellekt on suuteline võitma inimmängijaid males, Gos, pokkeris ja muudes mängudes, mille võitmiseks on vaja erinevaid strateegiaid. Tehisintellekti nimega Student of Games lõi Google DeepMind, mis sõnab, et see on samm üldise tehisintellekti poole, mis suudab täita mis tahes ülesandeid üliinimliku sooritusega.