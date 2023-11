Lääne-Indoneesias sündis ülimalt haruldane Sumatra ninasarvik

Maailma Looduse Fondi ning Rahvusvahelise Looduskaitseliidu hinnangul elab looduses tänaseks vähem kui 80 Sumatra ninasarviku isendit. Kriitiliselt ohustatud Sumatra ninasarvik on maailma kõige väiksekasvulisem ninasarvikuliik.

Ninasarvik nimega Delilah sünnitas Sumatra Way Kambase Rahvuspargis nädalavahetusel veel nimetu isase vasika, kes kaalus sündides 25 kilogrammi. Tegemist on viienda vasikaga, kes on sündinud pargi poolloodusliku aretusprogrammi raames, teatas Indoneesia keskkonna- ja metsandusminister Siti Nurbaya Bakar avalduses.