PAKU IDEID ⟩ Sõnausele saab uusi rohesõnu esitada veel mõni päev

Tamkivi sõnul on seni kõige enam elevust tekitanud sõna kuivkäimla, millele on pakutud üle 360 vaste, sealhulgas iga kümnes pakutu on «kuivla». Rohkelt on pakutud vasteid ka sõnadele liginullenergiahoone, süsinikujalajälg ja kasvuhooneefekt, mis kõik on saanud üle 200 vaste. Kõige noorem sõnasepp on 2-aastane ja vanim 93, kõige agaram sõnameister on seni esitanud 104 sõna.