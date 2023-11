Depressioon on maailmas kõige levinum vaimse tervise seisund ja see on eriti levinud noorukitel. Näiteks USA-s vastas hinnanguliselt iga viies teismeline 2021. aastal suure depressiivse häire kriteeriumidele. Selle diagnoosimine ja ravi on aga keeruline, kuna puuduvad objektiivsed meetmed.