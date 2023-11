See on oluline samm edasi ja see on alles algus. Ravi, mida nimetatakse Casgevyks, põhineb esimese põlvkonna CRISPR-tehnikal. CRISPRi täiustatud versioonid, mida juba inimeste peal testitakse, tõotavad olla ohutumad, odavamad ja tõhusamad. Samas üritavad mõned teadlased luua veelgi paremaid geenide redigeerimise tööriistu, mis võivad CRISPRi asendada.