NEW SCIENTIST ⟩ Leiti esimesed elu märgid teistel planeetidel: kas rõõmustame liiga vara?

Muidugi oleks Maavälise elu avastamine kõike muud kui igav. Vastupidi, see oleks inimkonna jaoks ülioluline. Arvestades, et oleme uurinud vaid väikest osa paljudest miljarditest planeetidest, mis arvatakse meie enda galaktikas eksisteerivat, tähendaks see, et elu on universumis külluses.